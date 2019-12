Grandi e piccini "invadono" la Scuola Medica: boom di presenze a "Natale al Museo"

Notevole successo per “Natale al Museo”, l'iniziativa tenuta domenica sera presso il Museo Virtuale della Scuola Medica Salernitana, tra visite gratuite, artigianato solidale e assaggi, nel segno dello spirito delle feste. Organizzata dalla cooperativa sociale Galahad, con il patrocinio del settore Politiche Sociali del Comune di Salerno capitanato dall'assessore Nino Savastano e della Fondazione Scuola Medica Salernitana, la manifestazione, a ingresso gratuito, ha accolto grandi e piccini mostrando i video della Scuola Medica e promuovendo i gadget natalizi realizzati dai giovani del Centro per la Legalità di Matierno, nonché le opere ceramiche dei detenuti ospiti della Domus Misericordiae di Brignano. I giovanissimi Roberta Di Domenica, Rita Stanzione, Francesco Pio Landi del Centro per la Legalità di Matierno, in particolare, indossando abiti e cappellni natalizi, hanno sensibilizzato i partecipanti, illustrando la possibilità di ottenere i gadget, le shopper e i prodotti in ceramica, con offerte simboliche devolute interamente alle attività benefiche dei volontari. Per tutti, non sono mancati gli squisiti assaggi dei panettoni artigianali donati dalla storica Pasticceria Romolo di Salerno.

L'annuncio

Questo pomeriggio, 16 dicembre, inoltre, dalle ore 17 alle 20, i giovanissimi utenti del Centro per la Legalità di Galahad, terranno una raccolta alimentare presso il supermercato Super Risparmioso di Fratte, in collaborazione con la Caritas Zonale di Fratte-Matierno-Brignano. "L'obiettivo è quello di portare avanti buone azioni in tempi difficili sotto vari punti di vista, come quelli che sta vivendo la società, riscoprendo il vero senso del Natale e divulgando alla comunità messaggi solidali e virtuosi, attraverso i nostri giovani ragazzi che danno significato a tutto ciò che facciamo - ha osservato il presidente della cooperativa Galahad, Marilia Parente - Un ringraziamento particolare va al settore Politiche Sociali del Comune di Salerno che rende possibile ogni attività sociale, ai nostri volontari, a chi collabora sempre con noi come la parrocchia di Matierno guidata da don Marco Raimondo e alla Domus Misericordiae ideata da don Rosario Petrone e, infine, a quanti prendono parte alle iniziative, assicurandone la riuscita". Le attività del Centro per la Legalità, dunque, riprenderanno a gennaio, dopo le feste natalizie, a Matierno.