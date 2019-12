Natale al Ruggi, l'abbraccio dei carabinieri ai bimbi di Pediatria

Carabinieri "tra la gente e per la gente", come recita il motto dell'Arma. Umanità e dolcezza, infatti, questa mattina, all'ospedale Ruggi di Salerno: il Comando Provinciale dei Carabinieri è stato accolto nel reparto di Pediatria dell'ospedale cittadino, per consegnare alcuni doni ai bambini ricoverati, in segno di solidarietà e vicinanza.

L'incontro

Nel corso dell’incontro, organizzato in occasione delle imminenti festività natalizie, i militari, alla presenza del Primario, Rosario Pacifico e del personale medico e infermieristico del reparto, hanno donato ai piccoli degenti simpatici pupazzi e materiale per giocare, disegnare e colorare (gadget dell’Arma dei Carabinieri, cappellini, matite, quaderni, macchinine). La giornata è stata animata da un Babbo Natale, che ha consegnato i regali acquistati con la generosità dal personale della Stazione Carabinieri di Salerno Mercatello. Grande, l'entusiasmo tra i piccoli pazienti e molta la soddisfazione tra il personale dell’Arma, che con il suo gesto ha regalato un sorriso ai piccoli ospiti della struttura ospedaliera, senza sottrarsi alle curiosità espresse dai bambini, rispetto alla figura del Carabiniere.