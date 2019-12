Natale in Costiera Amalfitana, sequestrati botti illegali sulle spiagge

In occasione dei festeggiamenti del Natale sono stati rafforzati i controlli, anche in Costiera Amalfitana, contro la vendita e l’utilizzo di botti illegali. E così i carabinieri hanno pattugliato non solo le strade principali delle località della Divina, ma anche le spiagge.

Il sequestro

Durante i pattugliamenti i militari dell’Arma – riporta Il Vescovado – hanno rinvenuto e sequestrato ben 47 pezzi di botti e fuochi d’artificio sulle spiagge di Amalfi ed Atrani. Molto probabilmente erano stati nascosti dai gruppi di giovani che, durante la notte, affollano il litorale.