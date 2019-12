Natale a Salerno, il tramonto incanta residenti e turisti sul lungomare

Un meraviglioso tramonto incanta i turisti il giorno di Natale a Salerno. Dopo la Vigilia, che ha portato in città migliaia e migliaia di persone, oggi le strade di Salerno non sono particolarmente trafficate. Anche perché, il 25 gennaio, lo si trascorre soprattutto in famiglia o a casa di amici per le tombolate e i giochi da tavola.

La curiosità

Fatto sta che, comunque, tanti salernitani e molti turisti sono scesi in strada, soprattutto nel pomeriggio, per digerire il cenone della Vigilia e il pranzo natalizio e godersi un pò di realx. Particolarmente affollato il lungomare dove residenti e visitatori sono rimasti incantati dal tramonto (le foto sono di Antonio Capuano) che ha regalato la splendida giornata di sole odierna. Tante le foto e i selfie scattati per immortalare un’immagine davvero unica e romantica.

Gallery