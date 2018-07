Due natanti bloccati in mezzo al mare in Cilento: salvate 8 persone

Otto persone, a bordo di due imbarcazioni, sono state salvate ieri pomeriggio, tra Castellabate ed Agropoli, dalla Guardia Costiera.

I soccorsi

Nel primo caso si trattava di un natante da diporto, lungo circa 7,5 metri, che nei pressi di Punta Tresino si è fermato per un’avaria agli organi di propulsione. Sul posto, quindi, è giunta ka motovedetta Search And Rescue “ogni tempo” CP855 che, in pochi minuti, è riuscita ad intercettare e a condurre i naufraghi in porto. Contemporaneamente, nei pressi di Baia Trentova, a pochissima distanza dagli scogli e dai fondali bassi, la motovedetta CP708 ha soccorso una seconda unità da diporto, di circa 5 metri, con a bordo sei persone. L’imbarcazione, anch’essa colpita da un’avaria al motore, è stata assistita fino all’ormeggio. Le persone soccorse erano impaurite ma in buono stato di salute.