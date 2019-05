Turismo, attracca la nave da crociera "Boudicca": centinaia di turisti in giro per Salerno

Tanta curiosità, questa mattina, al porto di Salerno, dov’è attraccata un’altra nave da crociera. Si tratta della “Boudicca”, una nave Passeger (Cruise) costruita nel 1973 che naviga attualmente sotto bandiera della Bahamas.

Le caratteristiche

La Boudicca ha una stazza di 28.388 tonnellate, lunga 205,47 metri e larga 25,20 metri, dispone di 462 cabine per un minino di 880 passeggeri e 329 membri dell’equipaggio. La nave ha ricevuto una completa ristrutturazione nel 2011. In tanti l'hanno notata, in città, tra salernitani e visitatori incuriositi.