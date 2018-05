Marina Militare, la nave Caio Duilio in sosta a Salerno dopo l'esercitazione in mare

Tanta curiosità a Salerno: dal 19 al 21 maggio il cacciatorpediniere Caio Duilio della Marina Militare sosterà nel porto cittadino, al termine della sua partecipazione all'esercitazione Mare Aperto, svoltasi per dieci giorni nel Mediterraneo Centrale, insieme alle componenti delle altre forze nazionali e Nato, con lo scopo di favorire il processo di integrazione necessario per assicurare la difesa degli interessi nazionali.

L'esercitazione

In uno scenario di crisi internazionale, nave Duilio, ha messo in pratica le capacità operative del proprio equipaggio, 196 militari tra uomini e donne, e dei numerosi apparati di comunicazione tradizionale e satellitare di ultima generazione. Durante l'addestramento, iniziato lo scorso 7 maggio e svoltosi nella maniera più realistica possibile, nave Duilio ha mostrato l'efficacia dei sensori e dei sistemi d'arma imbarcati, indispensabili per a ssolvere nel quotidiano i propri compiti di Forza Armata attraverso attività di presenza, di sorveglianza marittima, di trasporto ed evacuazione sanitaria con i velivoli imbarcati e di collaborazione con le altre Marine dei Paesi rivieraschi.

La nave

Nave Caio Dulio, uno dei due cacciatorpediniere lanciamissili della classe Orizzonte, con tecnologie di bordo all'avanguardia è inoltre in grado di svolgere compiti di comando e controllo, anche in situazioni di crisi ed emergenza umanitaria, operando nella piena autosufficienza logistica senza dipendere dal territorio sul quale o vicino al quale è richiesto di interagire o operare. Risultato di un programma di collaborazione con la Marina francese, con una lunghezza di oltre 150 metri e un dislocamento a pieno carico superiore alle 7000 tonnellate, l'unità è stata varata il 23 ottobre 2007 presso i cantieri navali di Riva Trigoso e consegnata alla Marina Militare il 3 aprile 2009.

Le visite

Durante la sosta nella città di Salerno la nave sarà ormeggiata presso il Molo 3 Gennaio e aperta per le visite a bordo a favore della popolazione sabato 19 maggio dalle 15 alle 19 e domenica 20 maggio dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19. Ad ogni modo, non è consentito l’accesso pedonale nel porto commerciale di Salerno e verrà predisposto, a cura dell’Autorità di Sistema Portuale, un servizio navetta da/per la nave con partenza dalla Stazione Marittima (molo Manfredi).