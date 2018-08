"Vogliamo accudire i bimbi della Diciotti": l'appello della provincia di Salerno

La Campania, e in particolare la provincia di Salerno, sono pronti ad ospitare i 27 minori arrivati nel porto di Catania con la nave Diciotti. Lo comunica il garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Giuseppe Scialla.

L'appello

I bambini sarebbero denutriti e in precarie condizioni di salute: “Dato che la nave ha attraccato in Sicilia dove i centri di accoglienza sono strapieni – spiega Scialla – le comunità di accoglienza della Campania mi chiamano e chiedono di mandare qui questi minori. La legge 47 del 2017 dà questa possibilità. Per fare ciò, però, non devo essere io ma i sindaci a chiederlo ai rispettivi prefetti, i quali a loro volta devono sollecitare il prefetto di Catania. Le comunità in grado di ospitarli ci sono”.