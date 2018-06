Fregata Euro e pattugliatore Aviere in sosta al porto di Salerno: tanta curiosità

La fregata Euro e il pattugliatore Aviere, due gloriose imbarcazioni della Marina Militare, sosteranno a Salerno, nel porto commerciale, fino al 3 luglio. E' un'occasione imperdibile di visita e di conoscenza della flotta: Salerno sarà una delle ultime tappe, prima della dismissione e della conclusione dell'attività operativa, prevista il 16 luglio. Le navi stamattina sono state visitate da giornalisti e curiosi. Non solo storia e tradizione ma anche futuro e prospettive: a bordo delle navi, infatti, ci sono gli allievi in formazione della Scuola Navale Militare Morosini.

La didattica

"Per la Marina militare è fondamentale la formazione dei giovani del nostro Paese - spiega il capitano di fregata Nicolò Pisani (Euro) - li educhiamo alla cultura e al rispetto del mare. Se adeguatamente formati, potranno svolgere un ruolo da protagonisti in mare, a salvaguardia del nostro patrimonio, che va conosciuto e valorizzato. E' uno snodo cruciale, un momento di crescita personale per gli allievi della Scuola Navale Morosini, partecipanti al secondo corso del prestigioso Istituto di formazione che ha sede a Venezia. Acquisite nozioni in ambito marinaresco, in materia di sicurezza in mare e di etica, potranno effettuare una scelta più consapevole riguardo il proprio percorso di vita e professionale".

La storia

"Abbiamo partecipato ad importanti operazioni internazionali - dice il capitano di fregata Bruno Viafora, al comando del pattugliatore di Squadra Aviere - nel 2012 per 4 mesi nel mare arabico, in seguito all'attacco alle Torri Gemelle, poi nel Mediterraneo Orientale e per la riacquisizione delle acque territoriali. Il Mediterraneo sembra un mare piccolo (1% dello specchio acqueo) ma è attraversato dal 20% dei commerci internazionali. E' fondamentale avere una Marina Militare al passo con i tempi. La nostra economia è di trasformazione e il nostro obiettivo è garantire la libertà delle linee di flusso per ottenere stabilità economica".

Le tappe

La Fregata Euro, il pattugliatore Aviere e la corvetta Driade della Marina Militare stanno facendo visita a diversi porti del Mar Tirreno, prima del definitivo rientro nelle basi, prologo alla dismissione e alla radiazione dal naviglio militare. Prima di dirigersi in Campania, hanno seguito due itinerati diversi: l’Euro e l’Aviere sosteranno nei porti di Salerno, Reggio Calabria e Crotone prima di rientrare a Taranto; il Driade farà tappa nelle città di Gaeta e Piombino, prima di rientrare ad Augusta. La dismissione, complici usura e vetustà, avverrà dopo oltre 30 anni di attività al servizio del Paese. La loro operatività terminerà il 16 luglio.



Orari di visita

In occasione della sosta a Salerno, il pubblico potrà effettuare visite a bordo delle navi oggi, venerdì 29 giugno, dalle ore 15.30 alle 18.30. Saà possible salire a bordo anche domani, sabato 30 giugno, dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 15.30 alle 18.30. Visite domenica 1° luglio dalle ore 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 18.30.