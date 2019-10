Nocera Superiore: servizio navetta gratuita per la giornata dei defunti, il 2 novembre

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Per la giornata dedicata ai defunti, a Nocera Superiore, il programma della commemorazione si svolgerà al cimitero comunale a partire dalle 10.30 con la deposizione di una corona d’alloro sulla tomba del carabiniere Fortunato Arena, medaglia d’oro al valore militare e, alle 11.30, ci sarà la tradizionale Santa Messa con la deposizione di una corona d’alloro al Monumento ai Caduti.

Alla cerimonia commemorativa di Arena saranno presenti la vedova, Angela Lampasona, e le più alte cariche dell’Arma dei Carabinieri. L’1 e il 2 novembre, per i cittadini più anziani e per chi ha disponibilità limitate di spostamento, è previsto anche quest’anno il servizio speciale navetta diretto al cimitero dalle 9 di mattina fino alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Il servizio navetta, già attivo ogni giorno sul territorio, nei giorni dell’1 e 2 novembre sarà, dunque, destinato in via straordinaria alla mobilità cittadina verso il cimitero comunale.