Negozi abusivi e lavoratori in nero a Salerno: raffica di multe dei vigili urbani

Gli agenti del Nucleo Antievasione Tributaria della Polizia Municipale di Salerno hanno effettuato numerosi controlli volti a contrastare l’evasione tributaria e il lavoro nero in città.

Il report

Nel mirino dei caschi bianchi è finita un’enoteca aperta al centro della città abusivamente che è risultata priva di ogni titolo abilitativo. All’interno sono stati identificati due lavoratori a nero, che sono stati immediatamente segnalati sia all’Ispettorato del Lavoro che al Servizio di Vigilanza dell’Inps. Il legale rappresentante della società, inoltre, teneva installati abusivamente i mezzi pubblicitari all’esterno. Si è proceduto ad elevare verbali fino a 16 mila euro. Il locale è stato chiuso e trasmessa segnalazione alla Guardia di Finanza. Sotto la lente d’ingrandimento degli agenti del comando di via Dei Carrari anche un negozio di giocattoli, situato sempre nel cuore della city, che aveva un dipendente a nero regolarizzato solo dopo l’ispezione del personale del Nucleo. Anche in questo caso è partita la comunicazione immediata sia all’Ispettorato del lavoro che al Servizio di Vigilanza dell’Inps che applicheranno le rispettive sanzioni previste. Inoltre, la stessa attività non è risultata in regola con gli adempimenti Siae per la proiezione di filmati a cartoni animati con i mezzi pubblicitari che erano stati abusivamente posizionati e contravvenzionati con sanzione di 400 euro e diffida alla rimozione.

Situazione simile per una tabaccheria che è stata sanzionata, sempre con 400 euro di multa, per aver posizionato abusivamente un’insegna pubblicitaria luminosa a led su di un palo della pubblica illuminazione cittadina. L’insegna è stata celermente rimossa. Ma i controlli hanno riguardato anche esercizi commerciali della zona orientale. In particolare gli agenti della polizia municipali hanno ispezionato un supermarket, situato nei pressi di Via delle Calabrie, che è risultato completamento abusivo in quando esercitava l’attiva, con diversi lavoratori addetti alla vendita, sprovvisto di ogni titolo abilitativo. Il legale rappresentante della società titolare, infatti, non aveva comunicato al Comune il subingresso per l’attività di vendita del settore alimentare, mentre risultava del tutto abusiva l’attività di vendita del settore non alimentare. Uno dei lavoratori è risultato non in regola, violazione immediatamente comunicata sia all’Ispettorato del lavoro che al Servizio di Vigilanza dell’Inps che applicheranno le rispettive sanzioni previste. I caschi bianchi hanno contestato anche la presenza di diversi mezzi pubblicitari oltre ad aver rilevato il volantinaggio abusivo per le strade cittadine. Ed infine è stata contestata anche l’evasione della Ta.ri avendo omesso il legale rappresentante di denunciare i circa 500 mq. dei locali occupati ai competenti uffici comunali. Le violazioni riscontrate sono state verbalizzate e sanzionate per un importo complessivo di circa 10 mila euro.