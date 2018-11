Non solo Luci: negozi decorati e alberghi presi d'assalto, il Natale è già arrivato a Salerno

Non solo le Luci d'Artista, ma, per emulazione, anche numerosi esercizi commerciali cittadini danno vita, con netto anticipo, all'atmosfera natalizia, a Salerno (vedi foto in basso ndr).

Le decorazioni

Nonostante a Natale manchi più di un mese, infatti, tanti negozi salernitani hanno già allestito le vetrine con decorazioni e luci festose. In via Diaz, ad esempio, il fiorista Avagliano sta incantando grandi e piccini con oggettistica e abbellimenti fiabeschi, così come pure Casaburi sul Corso Garibaldi, o ancora Kasanova sul Corso, o Gift, nei pressi del liceo Regina Margherita, solo per citarne alcuni. Il Natale si fa sentire anche nei bar e nei locali: è il caso di via Nizza, già illuminata da decorazioni delle vetrine e della Lungoirno, all'altezza del parco, di fronte al quale, bar e pizzerie del posto si sono attrezzati con insegne e stelle brillanti, lì dove le luminarie non sono state installate. Insomma, anche se al 25 dicembre manca un bel po', si può affermare che il Natale è già arrivato a Salerno.

Il tutto esaurito

Non a caso, in molti hanno già prenotato alberghi e B&b per fare tappa nel nostro territorio, a dicembre: in particolare, previsto un incremento complessivo degli affari per il mondo della ristorazione e per quello alberghiero per oltre il 50%. Il settore alberghiero ed extra alberghiero risulta già preso d'assalto dai turisti: all'orizzonte, come ogni anno, il sold out in città, nei giorni a ridosso del Natale.

