Neonata salernitana muore al Santobono, madre condannata per omicidio

Fu la madre ad uccidere la neonata salernitana giunta in gravi condizioni all’ospedale Santobono di Napoli, dove morì poco dopo il ricovero. Dieci anni è la pena inflitta a D.S, accusata di omicidio preterintenzionale della figlia neonata. Ad emettere la sentenza, la Corte di Assiste di Salerno. Assolti, intanto, il padre della piccola e la nonna, accusati di calunnia.

Il fatto

L'agghiacciante vicenda risale al 2015, quando la bambina fu trovata dai genitori priva di sensi e portata in ospedale. I medici del nosocomio partenopeo si accorsero di alcune fratture ad entrambe le tempie e, ad alcune costole: scattò la denuncia alla magistratura che aprì un fascicolo. La piccola di appena due mesi, nata a Mercato San Severino, aveva subito un trauma alcuni giorni prima. Trauma che aveva determinato l’emorragia interna. L’ipotesi formulata fu quella che la bambina fosse stata scossa in maniera talmente violenta da provocare le lesioni. Ora è scattata la condanna per la madre.