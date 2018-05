Neonato morto ad Agropoli, l'autopsia scagiona i medici

Non è stato un errore medico bensì una tragica fatalità a provocare la morte di un bambino, figlio di una coppia di Campagna, deceduto lo scorso 4 gennaio all’istituto clinico “Mediterraneo” di Agropoli. E’ quanto emerge – riporta Il Mattino – dall’autopsia effettuata dal medico legale, su disposizione della Procura, a seguito della denuncia presentata dai genitori.

Il caso

La madre, il giorno precedente (3 gennaio), venne sottoposta ad tracciato cardiotocografico, da cui – ricordiamo – non erano emerse alterazioni, né segni di sofferenza fetale. Il giorno successivo, dopo un controllo, la ginecologa che la seguiva le consigliò di recarsi di nuovo in clinica per fare un altro tracciato, che evidenziò l’assenza del battito cardiaco. Di qui la decisione da parte del personale medico di sottoposta ad un parto cesareo d’urgenza per tentare di salvare il neonato che, purtroppo, nacque morto.