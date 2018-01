Neonato morto ad Agropoli, disposta l'autopsia: nove indagati

Sono nove gli indagati per il decesso del bimbo nato morto all’Istituto Clinico Mediterraneo (ex clinica Malzoni) di Agropoli. Si tratta di personale medo e infermieristico entrato in contatto con la mamma del piccolo prima e durante il parto.

Le indagini

Intanto martedì prossimo, su disposizione della Procura di Vallo della Lucania, verrà effettuata l’autopsia sul corpo del neonato per sapere qualcosa in più sulle cause che ne hanno provocato la morte. A presentare denuncia ai carabinieri sono stati i genitori.