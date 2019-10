Neonato morto a Vallo, la madre agli arresti domiciliari: le indagini proseguono

Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Olga Iacob, la donna accusata della morte del suo bambino. Ad Angellara, la giovane sconterà la sua detenzione: a breve sarà dimessa dall’ospedale San Luca, dove è ricoverata dopo che ha partorito il piccolo nell’abitazione dove lavora come badante.

La scoperta

La moldava lo ha rinchiuso in una valigia, per poi contattare il 118 a causa di una profonda emorragia. Sono stati i carabinieri a fare la macabra scoperta, notando il corpicino del neonato con la testa schiacciata. Indagini in corso.