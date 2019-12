Neopatentati, Salerno seconda in Campania: ecco i dati

La regione Campania si colloca al secondo posto in Italia per numero di promossi all’esame di guida. Secondo l’elaborazione del Centro Studi di AutoScout24 , in base ai dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Campania, considerando tutte le fasce d’età, nel 2018 sono state 65.336 le persone che hanno sostenuto l'esame di guida per l’ottenimento della patente B, con il 97% dei promossi sul totale (la media nazionale è dell’85,5%).

Le province

Tra le province campane, al primo posto per numerosità si trova Napoli con 34.711 persone idonee all’esame di guida, seguita da Salerno con 11.563, Caserta con 10.173, Avellino con 3.894 e Benevento con 3.059. Se si considera la percentuale di promossi, le province più “virtuose” sono Napoli (97,6%) e Salerno (97,1%); seguono Caserta (96,6%), Benevento (96,2%) e Avellino (93,7%).

Chi sono i neopatentati?

Secondo l’analisi di AutoScout24, a livello nazionale ben l’80% delle persone risultate idonee alla guida nel 2018 sono giovanissimi dai 18 ai 21 anni. Ed è proprio per svelare le curiosità e i dubbi tipici dei giovani neopatentati che AutoScout24 ha interrogato la Generazione Z di neoautomobilisti[1] della rete, scoprendo che il 71% dei 18-21enni non resiste alla voglia di guidare e ottiene la patente nei tempi regolari, contro l’8% che rimanda per una questione di costi e il 6% che è stato bocciato una/più volte all’esame di guida. Perché lo fanno? Quasi otto su dieci per essere finalmente autonomo e gestire il proprio tempo, il 46% ritiene la patente una conquista personale, il 42% è mosso dalla comodità di potere svolgere servizi/commissioni utili anche per altri e il 41% guarda soprattutto alla possibilità di viaggiare e raggiungere posti nuovi.

La prima auto non si scorda mai. Il 55% inizia guidando quella dei genitori, il 22% è più fortunato e ne ha ricevuta una in regalo come premio appena superata la prova d’esame, ma c’è anche un 10% che è riuscito a comprarsela da solo, con i propri risparmi. Le caratteristiche dell’auto ideale per il neopatentato? Secondo oltre quattro su dieci non dovrebbe avere nulla di diverso dal mezzo classico, a conferma del desiderio per le matricole del volante di essere immediatamente equiparate ai driver “normali”, ma il campione restante indica alcune caratteristiche, utili per chi è alle prime armi: dovrebbe essere piccola e compatta (33%), facile da parcheggiare e dotata di sensori che aiutano nelle manovre (29%), nonché provvista di una carrozzeria resistente (22%). Se si guarda alle alimentazioni invece, la Gen Z guida principalmente auto a benzina (50%) e diesel (31%), e per il futuro sogna di fare altrettanto. Solo il 14% desidera l’ibrida e il 13% l’elettrica.

Il commento

“La generazione post-millennial ha le idee chiare quando si parla di mobilità e dal nostro studio è emerso in maniera netta come l’auto contribuisca a soddisfare la loro ricerca di indipendenza e autonomia - ha dichiarato Sergio Lanfranchi, Centro Studi AutoScout24 - AutoScout24, da sempre vicino ai propri utenti, per rispondere alle esigenze dei nuovi driver ha introdotto un nuovo filtro di ricerca mirato a rendere immediata la scelta di auto per neopatentati. Grazie a pochi click sarà possibile visualizzare tutte le auto in offerta in linea con la normativa in vigore.”