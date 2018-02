Neve sulle autostrade salernitane, l'odissea degli automobilisti: "Siamo abbandonati"

La nevicata di questa mattina sta creando enormi disagi soprattutto alla viabilità. E su Facebook esplode la polemica di numerosi automobilisti che, da più di due ore e mezza, sono bloccati sull’autostrada Salerno-Napoli (in direzione nord). Traffico in tilt a causa di un incidente stradale: nei pressi di Cava de' Tirreni, un camion s'è messo improvvisamente di traverso, complice l'asfalto ghiacciato. Rallentamenti anche sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, dove un tir si è capovolto nei pressi dello svincolo del capoluogo irpino, e in diversi svincoli di comuni della Valle dell’Irno.

Le testimonianze

Tra le persone in fila c'è anche Rosario Peduto che, contattato telefonicamente, dichiara: "E' davvero assurdo, sono due ore e mezza che siamo fermi in autostrada e non capiamo cos'è successo. Non si vede nessuno, nessuno si preoccupa per la nostra sorte. Non so davvero come e soprattutto quando torneremo a casa". Indignato anche Claudio Pisapia che su Facebook sbotta: "Ma la Protezione Civile e le forze dell'ordine sanno che tra Cava e Vietri ci sono persone da tre ore in stato di abbandono?". Molto arrabbiato anche Francesco Maiorino: "Devo andare a prendere mia figlia a scuola e non so come fare. Tutti sapevano che sarebbe arrivata la neve anche qui, ma, come al solito, tutti hanno fatto finta di niente".

