Autotreni in circolazione con la neve, il Codacons: "Presentiamo una denuncia in Procura"

Autotrasportatori e Polizia Stradale denunciati per blocco stradale, omissione di atti di ufficio e attentato alla sicurezza dei trasporti a Salerno. Lo annuncia il Codacons, che è entrato in possesso dell’ordinanza del Prefetto, che prevede: “...il divieto di circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5 tonnellate, compresi i trasporti ed i veicoli eccezionali, sull'intero sistema viario della provincia di Salerno (autostrade,strade statali e provinciali) dalle ore 00.01 di lunedì 26 febbraio 2018 fino a cessate esigenze e salvo rivalutazione sulla base di costante monitoraggio in relazione all'evolversi del fenomeno….”

La protesta

Di qui l’idea di dar vita ad una class action contro la categoria degli autotrasportatori e anche contro il ministero degli interni. L’avvocato Matteo Marchetti dichiara: “Nessuno controlla gli autotreni che circolano in divieto. Nonostante il divieto del Prefetto ieri hanno circolato migliaia di autotreni creando il blocco e i danni ai consumatori, sull’A3, A30, raccordo Salerno-Avellino”. Per questo annuncia battaglia: “Siamo riusciti a capire di chi sono le responsabilità, quindi i passi successivi saranno una denuncia alla Procura della Repubblica di Salerno per omissioni d’atti d’ufficio e attentato alla sicurezza dei trasporti; azioni risarcitorie per conto di tutti coloro che sono rimasti intrappolati al gelo per ore ed ore; invito al Ministro dell’Interno di aprire anche un’indagine interna su tutta la catena di comando che ovviamente qui a Salerno non ha funzionato”.