Neve e ghiaccio in strada: chiuso il tratto che collega Sacco e Teggiano

Ancora disagi per la viabilità nel Vallo di Diano, per il maltempo e, in particolare, a causa delle precipitazioni nevose e della formazione di ghiaccio in strada. Il sindaco di Sacco, Francesco Latempo, infatti, ha disposto la chiusura del tratto della Provinciale del Corticato che collega il Vallo di Diano con il territorio degli Alburni, precisamente al km 72 che unisce Sacco e Teggiano.

L'appello

Il primo cittadino, inoltre, ha scritto al presidente della Provincia, Giuseppe Canfora, affinchè si provveda ad intervenire tempestivamente per risolvere il disagio e garantire il trasporto e le condizioni di viabilità adeguate al territorio.