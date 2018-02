Neve a bassa quota nel salernitano, disagi in autostrada

Neve e gelo nel salernitano: in particolare, alcune località del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si sono coperte di bianco. E' arrivata la prima neve fino a 400 metri d’altezza: fiocchi sul Monte Gelbison, Orria, Gioi, Stio e poi sul Monte Stella e in altre località. Un manto bianco visibile anche sui monti che circondano l'Università di Fisciano.

I disagi

Non sono mancati alcuni disagi per chi è al volante: gli svincoli compresi tra Padula e Sibari sono stati interdetti ai mezzi pesanti e sono presidiati dagli agenti della Polizia, per ragioni di sicurezza.