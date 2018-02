Gelo sulla strada, un incidente e un mezzo bloccato nel salernitano

Il gelo continua a creare disagi nel salernitano. In particolare, sulla Cilentana, da Agropoli a Roccagloriosa, i mezzi in transito sono costretti a procedere con cautela per via del manto di neve che si è posato sull'asfalto. Situazione non migliore sugli Alburni.

Gli incidenti e i disagi

Stamattina, nei pressi dello svincolo di Centola, un'ambulanza e un'auto si sono scontrate, ma fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze. Intanto, sempre stamattina, lungo la SS166 un bus di linea Roscigno – Roccadaspide, è rimasto bloccato a causa della neve, vicino a Castel San Lorenzo: i vigili del fuoco, i soccorsi e i militari sono giunti sul posto per consentire al mezzo di proseguire la sua corsa.

I provvedimenti

Spargisale in azione, quindi, anche lungo le arterie del Vallo di Diano urbane ed extraurbane. Si raccomanda massima prudenza.