Neve a Fisciano, scoppia la polemica: Sessa chiude l’Università

Una mattinata di caos all'Università degli Studi di Salerno con la neve che ha bloccato strade e lezioni e con il sindaco di Fisciano Vincenzo Sessa che, vista l'assenza dei vertici di Unisa, è stato costretto ad emanare un'ordinanza di chiusura della struttura. Una decisione che, nel pomeriggio di oggi, è stata prorogata anche per la giornata di domani 27 febbraio: la massima autorità del territorio di Fisciano, per scongiurare rischi e pericolo per studenti e docenti, ha stabilito di chiudere le aule di Unisa.

Intanto il Rettore Tommasetti, oggi assente in Ateneo, ha annunciato dal sito di Unisa la sospensione delle attività didattiche e degli esami (dunque gli uffici amministrativi resteranno aperti), lasciando intendere di volersi mettere contro la decisione di Sessa che, invece, ha stabilito la chiusura totale dell'ateneo. L'ultima parola, però, spetta al primo cittadino.