Neve e gelo nel salernitano: disagi e danni, Caggiano isolata

Neve e gelo in Campania: anche il salernitano si trova nel bel mezzo di una nuova allerta meteo, come annunciato dalla Protezione Civile della Campania, tra forti raffiche di vento ed un netto calo delle temperature. Stamattina, in particolare, anche alcune zone alte della Costiera si sono svegliate imbiancate.

Caggiano isolata

Tensione a Caggiano: un pino è caduto in località Capo le Tempe, per la neve e il vento. L'arbusto ha tranciato i fili della corrente elettrica, arrecando, così, non pochi disagi ai residenti della zona rimasti senza elettricità: il Comune ha allertato i tecnici dell’Enel che hanno provveduto a installare un bypass tra le cabine elettriche e la problematica è stata velocemente risolta per molte zone. Sempre a Caggiano, come riporta Ondanews, in località Fontanelle, un altro albero ha tranciato i fili della linea telefonica: fuori servizio i telefoni della rete fissa e mobile. I volontari della Protezione Civile, la Polizia locale, i dipendenti comunali, insieme ai volontari, stanno cercando di porre fine al disagio.

La viabilità in provincia

Resta massima anche l'allerta della Protezione civile per possibili mareggiate lungo l'intero tratto di costa che va dal capoluogo a Sapri. In particolare, disagi per le condizioni meteo sulla ex Strada Statale 19 ter e nella frazione Tardiano di Montesano sulla Marcellana, nonchè sull'A2 Autostrada del Mediterraneo dove gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina monitorano costantemente la circolazione. Si raccomanda prudenza.