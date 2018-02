Neve nei quartieri collinari di Salerno: sopralluogo del sindaco Enzo Napoli

Nelle prime ore della mattinata il sindaco Vincenzo Napoli, insieme all'assessore comunale all'ambiente Angelo Caramanno e gli uomini della Protezione Civile, ha svolto un sopralluogo per verificare la percorribilità delle strade nei quartieri collinari di Salerno dopo la nevicata della scorsa notte. Al momento non si segnalano particolari situazioni di disagio. “Si continuerà, in ogni caso, a monitorare gli sviluppi – fanno sapere dal Comune - per intervenire tempestivamente con l'ausilio dei mezzi spargisale”.

Il primo cittadino, alle 11, incontrerà la stampa per fare il punto della situazione nel suo studio presso Palazzo di Città.

