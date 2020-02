Neve e gelo nel salernitano, c'è chi dispone la chiusura anticipata delle scuole

E' arrivata la neve, nel salernitano: i primi fiocchi si sono posati nel Vallo di Diano, negli Alburni, oltre che nell’area del Monte Gelbison, del Monte Stella e a Vallo della Lucania.

I disagi

In particolare, a Montano Antilia, il sindaco Luciano Trivelli ha disposto la chiusura anticipata delle scuole, proprio per le condizioni metereologiche particolarmente avverse. Gli studenti, dunque, sono potuti rientrare e casa per le 11. Al via, intanto, nelle zone innevate, il servizio di spargimento sale sulle Strade Provinciali, attivo dal 1’ gennaio 2020. Si raccomanda prudenza.