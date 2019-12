Gelo nel Salernitano, arriva la neve: ecco le foto suggestive

Arriva il gelo, cadono i primi fiocchi di neve, aumentano i disagi ma la provincia di Salerno su alcune vette, fa sfoggio anche di "cartoline" da favola.

Tutto bianco

Paesaggi imbiancati in Cilento, nel Vallo di Diano. In particolare, si presentano bianchi il Monte Cervati. Da Sicignano degli Alburni, invece, arrivano le foto che pubblichiamo. Un manto bianco e soffice ha ricoperto alberi, parchi, giardini per la gioia dei bambini.

Foto di Rosaria Rosolia





