Gelo e neve: la Gori sospende l'erogazione idrica a Bracigliano e Fisciano

A causa del drastico calo delle temperature la Gori comunica che verrà sospesa l’erogazione idrica dalle 21 di stasera fino alle 7 di domani mattina in diversi comuni.

I disagi

Tra questi compaiono anche Bracigliano e Fisciano (frazione Carpineto; frazione Lancusi; frazione Penta; frazione Soccorso; via Giovanni Paolo II; strada statale 88; via Consortile; via Mandrizzo; via Polcareccia; via Delle Industrie; via Cervito; via Faraldo e relative traverse).