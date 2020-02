Vento e gelo nel Salernitano, c'è chi chiude le scuole: resta l'allerta meteo

Il drastico calo delle temperature sta obbligando alcuni sindaci della provincia di Salerno a disporre l’uscita anticipata o la chiusura ad horas delle scuole. Ieri, ad esempio, il sindaco di Montano Antilia Luciano Trivelli ha firmato un’ordinanza per chiudere anticipatamente gli istituti scolastici presenti nel suo comune, proprio per le condizioni metereologiche particolarmente avverse. E, dunque, gli alunni sono rientrati a casa per le ore 11.

Nei Picentini

Questa mattina, invece, l’amministrazione comunale di Acerno ha disposto la chiusura del polo scolastico per la giornata di oggi. Ma, alla luce dell’allerta meteo della Protezione Civile, nelle prossime ore altri primi cittadini potrebbero adottare il medesimo provvedimento nei loro comuni.