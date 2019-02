Neve e gelo a Salerno e provincia: i disagi, ritardi alle linee ferroviarie

Venerdì 15°, sabato 0°: è l'anomala situazione metereologica che si è presentata a Salerno e provincia, in questo week-end. Come annunciato dalla Protezione Civile della Campania, infatti, si è verificato un brusco e netto calo delle temperature, con violente raffiche di vento e nevicate anche a Salerno città (vedi video in basso ndr). Disposta, non a caso, la chiusura di alcune scuole del territorio provinciale.

I danni

Il vento ha abbattuto numerosi alberi e cartelloni pubblicitari, a tutto rischio di passanti e automobilisti. In particolare, a Salerno, in via Cacciatore un oleandro è stato sradicato e giace ora sul marciapiede. A Capaccio Paestum, raffiche di vento fino a 101 chilometri orari.

L'albero in via Cacciatore

I disagi

Disagi sulla linea ferroviaria Napoli – Battipaglia, sospesa poco prima delle 7 per il crollo di un albero sui binari tra Pompei e Scafati, nonchè sulla linea alta velocità Napoli – Salerno per un guasto agli impianti. I treni viaggiano con circa 90 minuti di ritardo.

Video girato in via Nizza

L'avviso

Un risveglio imbiancato, dal Cilento alla Costiera. Si raccomanda massima prudenza al volante.

I consigli per automobilisti e pedoni