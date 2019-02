Celle di Bulgheria: distrutti i nidi di rondine, la segnalazione

Nidi di rondine distrutti, a Celle di Bulgheria: come segnala Paolo Abbate, membro di Italia Nostra Lucana e attivista WWF, l'episodio è stato registrato presso l’oasi Jacolina. “Nell’Oasi Jacolina – spiega Abbate – esiste un fontanile coperto da una tettoia, habitat di rondini nidificanti. Una videocamera fu installata anni fa per proteggere dai vandali il luogo. Ma malgrado ciò i nidi vennero distrutti completamente con dentro ancora i pulli”. Il caso fu segnalato all’ufficio tecnico ma gli autori del gesto non furono individuati. “Adesso i nidi dell’anno passato sono stati completamente rimossi, in modo che le rondini fra qualche settimana saranno scoraggiate (si ipotizza) a ricostruire il nido nel solito posto”, sottolinea Abbate.

L'accusa di Abbate