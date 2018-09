Stella Cilento, nido di calabroni arreca disagi ai residenti: intervengono i vigili del fuoco

Arduo lavoro, ieri, per i vigili del fuoco di Vallo della Lucania: nel tardo pomeriggio, icaschi rossi coordinati dal Capo Squadra Cosmo Salamino sono intervenuti in località Droro di Stella Cilento.

L'intervento

Presso un’abitazione, infatti, un nido di calabroni aveva creato seri problemi di incolumità per i residenti. Il favo era stato realizzato dagli insetti in un sottotetto non abitato ed era popolato da migliaia di calabroni che in diverse occasioni avevano preso di mira anche i passanti. Come riporta Infocilento, i residenti hanno tirato un sospiro di sollievo.