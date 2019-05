Il corriere piccolo nidifica tra i sassi del Cilento: tanta curiosità

Sette uova tra i sassi del Cilento: il corriere piccolo, uccello trampoliere migratore che predilige nidificare tra le pietre dei litorali, è ritornato a Villammare. Per l'edizione 2019, ha depositato due uova in più rispetto allo scorso luglio. I volontari e gli ambientalisti si sono subito presi cura di questo prodigio della natura. L'uccello ha nidificato in una fascia dunale intatta, protetta dal 2016 dal WWF Campania. Tanta curiosità.