Viaggiava con 40 ovuli di coca e crack: arrestato 30enne diretto a Salerno

In azione la Guardia di Finanza di Torino, nelle aree cosiddette sensibili come il terminal degli autobus di Corso Vittorio Emanuele, alcuni luoghi di ritrovo e le stazioni ferroviarie e della metropolitana. Al termine dell’operazione, effettuata ieri e scaturita anche a seguito delle numerose segnalazioni giunte al numero di pubblica utilità “117”, il bilancio è di due persone arrestate per traffico di sostanze stupefacenti e decine di persone controllate. Tra queste trentenne di origine nigeriane, diretto a Salerno: è stato fermato dalle Squadre Cinofile del Gruppo Pronto Impiego mentre scendeva da un autobus proveniente da Lione.

L'arresto

L’atteggiamento del ragazzo, particolarmente nervoso alla vista di Jane, il pastore belga Malinois della Guardia di Finanza, ha indotto i Finanzieri ad approfondire il controllo. Sospetti confermati dopo gli esami radiografici effettuati presso l’Ospedale Molinette del capoluogo che hanno evidenziato la presenza nello stomaco di una quarantina di ovuli contenenti sostanze stupefacenti. Ricoverato presso il reparto detenuti dello stesso nosocomio, dopo qualche ora l’uomo ha evacuato circa 40 ovuli. Una novantina gli ovuli recuperati contenenti, complessivamente, oltre 1 chilogrammo di droga, tra cocaina, eroina e speedball, una sorta di combinazione tra cocaina, eroina o crack.