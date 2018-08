Volo di 10 metri per ammirare il panorama: ragazza in ospedale

Tragedia sfiorata, oggi, al Castello Fienga di Nocera Inferiore, dove una ragazza di 23 anni è precipitata nel vuoto.

La dinamica

La giovane, insieme ad un amico, ha scavalcato il cancello d’ingresso per salire su un muretto per guardare il panorama. Soltanto che il muretto ha ceduto facendole fare un volo di dieci metri. Per questa è stato condotta subito all’ospedale “Umberto I”, dove i medici le hanno riscontrato diverse fratture alla spalla e ad una gamba. Fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Sul posto, comunque, sono giunti i carabinieri e i vigili urbani, avvistati dall'amico della 23enne, per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.