Nocera, rubava dalle auto in sosta e non rispettava ordine del giudice: arrestato

Un pregiudicato di 37 anni, I.A le sue iniziali, è stato arrestato, oggi pomeriggio, dagli agenti del commissariato di Polizia di Nocera Inferiore, a seguito di un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare disposta dall’Autorità Giudiziaria.

L'arresto

L’uomo - già con precedenti per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, furto, ricettazione ed altro - lo scorso 8 settembre è stato sorpreso dai poliziotti mentre rubava all’interno di automobili parcheggiate nel centro della città dell’Agro. Per questo venne ammanettato e, al termine dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione, due volte al giorno, presso il locale commissariato per la firma. Nonostante tale provvedimento, però, il pluripregiudicato non si è presentato, più volte, negli orari previsti. E così, alla luce delle segnalazioni giunte dal commissariato nocerino, il magistrato ne ha disposto l’arresto. Oggi pomeriggio è stato rintracciato dagli agenti, che lo hanno sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione.