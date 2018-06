Nocera, girava indisturbato con abiti usati nascosti in macchina

Era stato fermato alla guida della sua vettura, piena di vestiti usati. Per questo era stato denunciato C.P. , di Ercolano, 57 anni, ora atteso dal processo davanti al giudice monocratico. L'accusa è di illecito trasporto di rifiuti speciali. A bordo della sua Renault, avea vestiario usato non pericoloso, senza le prescritte autorizzazioni. Il 24 maggio del 2014, nottetempo, l’imputato aveva prelevato gli abiti usati direttamente dai contenitori sistemati lungo le strade cittadine, per poi caricarli in auto. Poi era incappato in un controllo dei vigili urbani di Nocera Inferiore. Il cinquantasettenne risponde adesso di trasporto di rifiuti fuori dalle norme previste: in realtà lo stesso capo d’accusa riferisce tra le righe di illecito prelievo e trasporto de materiale, ammucchiato alla rinfusa o in dei bustoni adoperati ad hoc.