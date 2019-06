Accusa l'agente immobiliare di truffa, lo prende a pugni: nocerino rischia il processo

Un affare immobiliare è al centro di una violenta contesa scatenata da un 50enne incensurato, di Nocera Inferiore, protagonista di un'aggressione nei confronti di un agente immobiliare, "colpevole" a suo dire di aver disatteso i patti, con una omissione divenuta motivo di itorsione, botte e minacce. La denuncia contro l'imputato fu presentata il 4 novembre 2017, ma l'episodio finito nel capo d'imputazione risale a dieci giorni prima. Il 50enne si recò dall'agente, aggredendolo con violenza, prendendolo a pugni in faccia e sottraendogli gli occhiali da vista, dal valore di circa 400 euro, quale parziale e iniziale risarcimento per quanto avrebbe subito. L'uomo è accusato anche di tentata estorsione, perchè attraverso minacce, l'imputato pretese il versamento di settecento euro in contanti. Per lui c'è la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla procura di Nocera Inferiore