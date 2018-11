Nocera Inferiore, per l'alluvione del 2012 condannati dal Tribunale delle acque il Consorzio e la Regione

Consorzio di Bonifica e Regione Campania condannati dal Tribunale regionale delle acque pubbliche per la mancata manutenzione dell'Alveo Comune nocerino.

Il processo

L'organo giurisdizionale con competenze speciali in materia di acque pubbliche, demanialità dei fondi e corsi d'acqua era stato interpellato dopo la denuncia di un imprenditore di Nocera Inferiore, che segnalò di aver subito gravi danni il 13 settembre 2012, quando una violenta alluvione colpì la città di Nocera, in particolare le zone di Villanova e San Mauro, letteralmente allagate lungo ogni strada. Regione e Consorzio, dal loro canto, avevano tirato in ballo il Comune di Nocera Inferiore, ma i giudici hanno stabilito che «non incombeva all'ente alcun compito di vigilanza dei corpi idrici, inclusa la manutenzione dell'alveo». Negli anni passati, così come durante le varie emergenze legate ai danni provocati dalle alluvioni, il tira e mora sulle competenze su chi dovesse provvedere alla manutenzione e al controllo dei corsi d'acqua era storia nota. Non essendo - nel caso - l'Alveo Comune un'opera idraulica, ha deciso il tibunale, bensì «un'opera di bonifica, sicchè alla Regione compete l'esecuzione degli interventi di natura strutturale, oltre il controllo della regimentazione delle acque dell'intero comprensorio, mentre al Consorzio compete la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica regionale». I due enti dovranno ora risarcire i danni all'imprenditore.