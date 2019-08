Caldo e disagi al tribunale di Nocera Inferiore: manca l'aria condizionata

Caldo e disagi al tribunale di Nocera Inferiore. Nonostante le alte temperature di questi giorni, l’aria condizionata all’interno della struttura giudiziaria di via Falcone è rotta. Certo, le udienze sono state sospese per il periodo estivo e riprenderanno soltanto a settembre. Ma per chi lavora anche in queste settimane (come i magistrati e il personale amministrativo) la situazione è davvero critica.

La denuncia

La problematica è stata segnalata direttamente dal presidente del consiglio dell’Ordine degli Avvocati Guido Casalino in una lettera inviata al presidente facente funzioni del tribunale Vito Colucci. Nel mirino finisce non solo la mancata presenza degli impianti di climatizzazione, ma anche il malfunzionamento, ad esempio, di quello installato nell'area antistante alle aule di udienza del settore civile. Per il presidente Casalino tale situazione “si appalese non solo indecorosa, ma addirittura pericolosa e nociva alla salute di coloro i quali nonché a volte anziani e signore in stato di gravidanza sono costretti ad operare quotidianamente in un contesto di disagio. A ciò si aggiunge l'assenza di adeguati spazi che consentano gli avvocati ed all'utenza di poter sostare comodamente nell'attesa che vengono chiamati i processi”. L’auspicio è che venga trovata una soluzione in tempi rapidi per risolvere la problematica.