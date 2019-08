Nascondeva in casa la droga e 10 bombe carta: arrestato 44enne a Nocera Inferiore

Un 44enne nocerino è stato arrestato, questa mattina, dai carabinieri perché accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di materiale esplodente.

Il blitz

Durante i controlli, infatti, è stato trovato in possesso di una cospicua somma di denaro contante sulla cui provenienza l’uomo, evidentemente agitato, non ha fornito spiegazioni. Successivamente, nel corso della perquisizione effettuata all’interno della sua abitazione, sono stati rinvenuti 300 grammi di cocaina insieme ad altro materiale utilizzato per il confezionamento di dosi, 10 ordigni esplosivi artigianali ad alto potenziale (bombe carta), e la somma complessiva di oltre 10 mila euro che è stata sottoposta a sequestro in quanto verosimile provento dell’attività di spaccio. Il 44enne si trova ora a disposizione della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore in attesa di comparire dinanzi al Tribunale per l’udienza di convalida.