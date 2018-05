Si masturba in auto nel parcheggio di un supermercato: denunciato 52enne a Nocera Inferiore

E’ stato sorpreso mentre si masturbava, all’interno della sua automobile e guardando le passanti, in un parcheggio di un supermercato e vicino alla scuola media “Solimena” di Nocera Inferiore. Per questo un uomo di 48 anni è stato fermato dagli agenti della Polizia di Stato che lo hanno subito identificato. L’uomo è stato condotto in commissariato. E, ora, risulta denunciato per atti osceni in luogo pubblico.