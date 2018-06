Auto contromano bloccata dalla polzia: a bordo tre presunti ladri

Paura, oggi, in via Fiuminale a Nocera Inferiore, dove una volante della Polizia di Stato ha bloccato un’automobile che viaggiava contromano.

La dinamica

I poliziotti hanno fermato la vettura con a bordo tre persone dell’hinterland napoletano. Non è escluso che possano essere i membri di una banda che, nei giorni scorsi, ha compiuto un furto all’interno di un’abitazione situata in via Cicalesi. Le indagini sono in corso.