Nocera Inferiore, minaccia commerciante per cambiare banconota falsa: a processo

Chiede con insistenza di cambiare in monete una banconota da 100 euro, arrivando a spazientire il titolare di una sala Bingo, con le sue richieste. Finisce a processo per violenza privata un giovane di 29 anni, di Nocera Inferiore, che il 18 luglio del 2018 si rese colpevole del reato di violenza privata nei riguardi di un commerciante.

I fatti

Il giovane, con fare minaccioso, aveva chiesto con insistenza il cambio di una presunta banconota da 100 euro, probabilmente falsa, costringendo non solo la vittima a tollerare la sua presenza all'interno dell'attività, ma anche a subire pressioni a causa delle richieste dell'imputato di convertire quei 100 euro in monete. Nello specifico, quelle custodite nella Cassa Pos. La denuncia del commerciante portò all'avvio dell'iter giudiziario della procura, con citazione diretta a giudizio fissata ora per il nocerino, atteso dal processo