Spaccio di banconote false da 100 euro, segnalazioni a Nocera Inferiore

Un gruppo di persone starebbe spacciando banconote da 100 euro false a Nocera Inferiore. Al momento, i vigili urbani hanno identificato e denunciato una persona, un napoletano, scoperto dopo che gli inquirenti avevano individuato la sua auto nei pressi di un'attività commerciale. Almeno dieci sarebbero le segnalazioni giunte ai vigili urbani del comando, con alcuni episodi circoscritti anche ad altri comuni confinanti. Una delle ultime banconote sarebbe stata spacciata all'interno di un supermercato, per una spesa inferiore ai 10 euro, pagata con una banconota da 100 euro falsi. Il titolare aveva poi provveduto a sporgere denuncia. Durante le feste natalizie gli episodi sarebbero stati numerosi, con il sospetto che ad agire siano più persone, e non solo il napoletano denunciato a piede libero. Il reato per il quale si procede è spendita ed introduzione nello Stato di monete falsificate.