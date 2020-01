Volontariato gratuito per giovani avvocati: interviene l'Ordine di Nocera

Dopo la polemica scoppiata sul bando rivolto a giovani praticanti avvocati "volontari" per svolgere lavori d’ufficio all’interno del tribunale di Nocera Inferiore, per via delle carenze di organico presso il Giudice di Pace, il Consiglio dell’Ordine prende posizione per spiegare le ragioni che l’hanno indotto a promuovere nuovamente (è la seconda volta) l’iniziativa con l’obiettivo di “evitare ulteriori strumentalizzazioni della vicenda”.

Le precisazioni

In una nota ufficiale, il Consiglio dell’Ordine chiarisce che l’idea di rinnovare il progetto è scaturita dalle “istanze pervenute nel corso degli ultimi mesi da numerosissimi colleghi del Foro, che, vista la cronica (e, al momento, irrisolta) carenza di personale che interessa l’Ufficio del Giudice di pace di Nocera Inferiore, hanno richiesto un intervento fattivo. E’ bene ricordare che l’attuale Consiglio ha intrapreso, sin dal giorno del suo insediamento, numerose iniziative volte a risolvere la suddetta problematica, adottando vari deliberati ed interloquendo anche con Istituzioni ed esponenti politici”. Non solo. Ma – comunicano dall’Ordine – che la riproposizione del progetto è, inoltre, stata sollecitata anche “dalla Presidenza del Tribunale, nel tentativo di risolvere – in via emergenziale e temporanea – le criticità connesse alla pubblicazione delle sentenze ed al rilascio delle copie dei vari provvedimenti, che per diversi mesi dal loro deposito giacciono nelle cancellerie”. Poi viene ricordato che il progetto di volontariato “è stato già realizzato ed attuato sotto la precedente consiliatura, nel corso degli anni 2017/2018, dopo averne valutato la fattibilità con l’allora Presidente del Tribunale e dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, cui era stato richiesto un espresso parere in merito. All’epoca, l’idea riscosse un grande successo ed ottenne numerosissimi apprezzamenti da parte degli iscritti del Foro, sia per la novità dell’iniziativa (intrapresa anche da altri Ordini), che per gli evidenti risultati raggiunti, con il pacifico assenso delle varie componenti dell’Avvocatura e senza che vi fosse un particolare interesse degli organi di stampa”.

I dettagli del bando

Il Consiglio, quindi, ci tiene a ribadire che il progetto – concordato con il nuovo Presidente del Tribunale Antonio Sergio Robustella – prevede che l’adesione avvenga su base esclusivamente “volontaria”, così come espressamente indicato nel protocollo d’intesa sottoscritto dal Consiglio. “L’iniziativa, quindi, è chiaramente riservata ai praticanti che – per puro spirito collaborativo e di servizio – intendano, liberamente e secondo la loro disponibilità (!), offrire il proprio contributo (coperto da polizza assicurativa a carico dell’Ordine) per il miglior funzionamento dell’Ufficio del Giudice di pace di Nocera Inferiore e, dunque, con una totale quanto incondizionata libertà di aderire – o meno – alla stessa, che, in ogni caso, non avrà alcuna interferenza con il tirocinio forense (visto anche il limitato impegno richiesto). Il protocollo d’intesa prevede, inoltre, che l’attività di volontariato prestata dal praticante sarà svolta (così come già avvenuto in passato!) nel massimo rispetto del decoro e della dignità professionale dei giovani Colleghi e sotto il diretto controllo del Consiglio dell’Ordine, che sarà attuato tramite la costante presenza dei Consiglieri presso l’Ufficio del Giudice di pace. Nel riproporre l’iniziativa, il Consiglio ha, inoltre, ritenuto che la stessa possa costituire anche occasione per l’arricchimento professionale dei giovani praticanti che intenderanno aderirvi, così come lo è stata per coloro che vi hanno partecipato negli anni precedenti (e che ben potranno confermare l’utilità dell’esperienza fatta !). In ogni caso, se questo progetto – che ha ricevuto tanto interesse mediatico – contribuirà anche a destare l’attenzione delle Istituzioni preposte ad intervenire sulle (gravi) problematiche riguardanti le carenze di organico degli Uffici giudiziari del nostro circondario, ben vengano le osservazioni ed i rilievi dei Colleghi” conclude la nota .