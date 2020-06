Cadde cinque volte dal letto, poi morì in ospedale: assolti medici e infermieri di Villa Chiarugi

Morì in ospedale dopo due settimane di ricovero, ma non prima di essere caduto cinque volte dal suo letto a Villa Chiarugi. Nove, tra medici e infermieri della struttura di via Atzori, sono stati assolti perchè il fatto non sussiste. L'accusa era di omicidio colposo. La procura aveva chiesto 1 anno e 6 mesi di pena per tutti. La persona deceduta si chiamava Gennaro Barba ed aveva 88 anni. La morte avvenne all’ospedale Umberto I, verso la fine di luglio 2012.

Le indagini

L'inchiesta contestava ai medici diverse responsabilità, generate a loro volta da una perizia medico legale fatta in fase d'indagine. E cioè, mancati interventi per evitare quelle cadute, come l'installazione di misure assistenziali idonee, omessi approfondimenti clinici e mancata comunicazione all'ospedale riguardo le patologie dell'uomo e le cure seguite. Il dibattimento ha fornito invece un'altra verità: tutti i medici coinvolti operarono correttamente. Alcuni furono coinvolti dalle indagini solo "per caso", svolgendo un ruolo minimo rispetto a quanto prospettato dall'accusa. Tra il 4 e il 5 luglio il paziente , che soffriva di problemi neuropsichiatrici, cadde cinque volte dal letto. Dalla mattina fino a tarda notte. Quando fu trasferito in ospedale, il paziente vi rimase ricoverato per 17 giorni, prima di morire a causa di una sepsi. Toccherà attendere le motivazioni del tribunale, ora, per capire come andò nel dettaglio la vicenda, chiusa in primo grado senza colpevoli.