Nocera, minaccia di dare fuoco alla famiglia per i soldi: va a processo

Minacciò di dare fuoco alla casa e poi anche a sua madre, spargendo anche della benzina nell'appartamento, in un'occasione, per rendere ancora più forte la sua minaccia. Finisce a processo con rito immediato un 32enne di Nocera Inferiore, sottoposto al divieto di avvicinamento alla casa familiare, lo scorso luglio.

Le accuse

Con problemi di tossicodipendenza, il ragazzo avrebbe maltrattato più volte i genitori, per avere soldi in contanti, utili all'acquisto di sostanze stupefacenti. A rimetterci per il suo fare violento non solo la madre, ma anche la sorella, presa a pugni, in un periodo che la procura racchiude tra giugno e le settimane successive di quest'anno. Con episodi cominciati però anche nel lontano 2012. Quando l'uomo andava in escandescenza, mamma e figlia venivano prese da ansie e paura, con il ragazzo che si scagliava anche contro il mobilio di casa, danneggiandolo in più occasioni. Questo capitava quando i genitori si rifiutavano di dar soldi al ragazzo. Come quei 100 euro che l'uomo chiese e che la madre si rifiutò di dargli, scatenando la furia del primo, che afferrò della benzina per spargerla sul pavimento con la minaccia di dare fuoco a qualunque cosa. Il ragazzo sarà processato con rito immediato, dopo l'ultimo vaglio del gip.