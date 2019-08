Cocaina, ordigni esplosivi e soldi: il giudice lascia in carcere il nocerino

Resta in carcere il nocerino di 44 anni, arrestato giorni fa perchè trovato in possesso di cocaina, una grossa cifra in contanti e degli ordigni artigianali. Da un controllo su strada, i carabinieri gli trovarono nelle sue disponibilità quasi 10.000 euro, somma sulla quale lo stesso non aveva saputo fornire spiegazioni. I militari avevano così esteso il controllo anche presso il suo domicilio, dove l'uomo aveva consegnato spontaneamente 300 grammi di cocaina e 10 ordigni esplosivi artigianali, ad alto potenziale. Ieri mattina, l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere dinanzi al gip, assistito dal suo avvocato Luigi Senatore. Il giudice, al termine dell'udienza, ha confermato per lui la massima misura cautelare.