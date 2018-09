Nocera Inferiore, operaio cade da un capannone e muore

Dramma, oggi pomeriggio, in via Prisco Palumbo, zona Piedimonte a Nocera Inferiore, dove un uomo di 60 anni, A.C le sue iniziali, dipendente della Nocera Multiservizi, è caduto improvvisamente da un capannone mentre stava effettuando una riparazione. Sono in corso le indagini, coordinate dal pm Roberto Lenza della locale Procura della Repubblica, per fare luce sulla dinamica dell’incidente.